Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Google, Apple, Meta, Volatus, D-Wave, Novo Nordisk, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie: VW und Renault setzen beim autonomen Fahren zum Überholen an
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
21.08.25 20:24 Uhr
Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 79,94 USD ab.

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:05 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 79,94 USD abwärts. Bei 79,92 USD markierte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 80,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 138.984 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (83,20 USD) erklomm das Papier am 05.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie. Bei einem Wert von 77,78 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Der aktuelle Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie ist somit 2,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Kellanova (ex Kelloggs) seine Aktionäre 2024 mit 2,26 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,30 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kellanova (ex Kelloggs) 1,00 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite standen 3,20 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,19 Mrd. USD umgesetzt.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kellanova (ex Kelloggs) veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger Experten zufolge am 29.10.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Kellanova (ex Kelloggs) ein EPS in Höhe von 3,65 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

