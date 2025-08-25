Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Abend gefragt

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 79,64 USD zu.

Die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie notierte im New York-Handel um 20:05 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 79,64 USD. Im Tageshoch stieg die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bis auf 79,64 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 79,48 USD. Von der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 356.269 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 83,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.03.2025). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie somit 4,28 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,78 USD am 26.06.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kellanova (ex Kelloggs)-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,26 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,30 USD aus.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,85 USD. Im letzten Jahr hatte Kellanova (ex Kelloggs) einen Gewinn von 1,00 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Kellanova (ex Kelloggs) im vergangenen Quartal 3,20 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kellanova (ex Kelloggs) 3,19 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Kellanova (ex Kelloggs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf