DAX23.751 +0,1%ESt505.513 +0,3%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Dow46.282 +0,1%Nas22.679 +0,9%Bitcoin97.148 +1,4%Euro1,1734 +0,4%Öl68,17 -2,3%Gold3.827 +1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 BASF BASF11 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Palantir, Intel, Canopy Growth, D-Wave & Co., Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen EU-weite Krypto-Lizenzen in Gefahr? Frankreich prüft Einschränkungen
Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef Stellantis-Aktie sinkt leicht: Joao Laranjo wird neuer Finanzchef
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Fokus auf Aktienkurs

Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag höher

29.09.25 16:11 Uhr
Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag höher

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 81,74 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kellanova (ex Kellogg's)
68,98 EUR 3,28 EUR 4,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 81,74 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 81,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 182.286 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 1,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 6,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie

Kraft-Heinz-Aktie nur der Anfang? Bei welchen Lebensmittelriesen Analysten Splitpotenzial sehen

WK Kellogg-Aktie +30%: Milliardenschwere Übernahme durch Ferrero voraus?

Kellanova-Aktie freundlich: Rewe nimmt Kellogg’s-Produkte wieder ins Sortiment auf

In eigener Sache

Übrigens: Kellanova (ex Kelloggs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Kellanova (ex Kelloggs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Kellanova (ex Kelloggs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Poetra.RH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Kellanova (ex Kellogg's)

DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.05.2018Kellogg BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
08.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
05.02.2018Kellogg BuyPivotal Research Group
04.08.2017Kellogg Market PerformBMO Capital Markets
08.01.2013Kellogg kaufenDeutsche Bank Securities
DatumRatingAnalyst
08.02.2019Kellogg HoldPivotal Research Group
01.11.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
04.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
01.08.2017Kellogg Sector PerformRBC Capital Markets
05.05.2017Kellogg NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
26.07.2011Kellogg underperformD.A. Davidson & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kellanova (ex Kellogg's) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen