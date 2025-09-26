Kellanova (ex Kelloggs) Aktie News: S&P 500 Aktie Kellanova (ex Kelloggs) am Nachmittag höher

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Kellanova (ex Kelloggs) gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 4,9 Prozent auf 81,74 USD zu.

Das Papier von Kellanova (ex Kelloggs) konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,9 Prozent auf 81,74 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie bisher bei 81,80 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 81,65 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 182.286 Kellanova (ex Kelloggs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.03.2025 bei 83,20 USD. Derzeit notiert die Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie damit 1,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 76,48 USD. Dieser Wert wurde am 25.09.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie 6,44 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,30 USD, nach 2,26 USD im Jahr 2024.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kellanova (ex Kelloggs) am 31.07.2025. Kellanova (ex Kelloggs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 3,20 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,19 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2025 dürfte Kellanova (ex Kelloggs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,64 USD je Kellanova (ex Kelloggs)-Aktie belaufen.

