Volvo arbeitet mit Kooperationspartner NVIDIA an autonom fahrenden Lkws

künstliche Intelligenz für den Lkw

Um selbstständig fahrende Lkws auf die Straße zu bringen, hat sich der schwedische Automobilhersteller Volvo mit dem US-Chipproduzenten NVIDIA verbündet. Gemeinsam entwickeln sie ab sofort, sowohl am Standort Göteburg in Schweden, als auch in Santa Klara in Kalifornien, einen KI-fähigen Core Computer für die nächste Generation von Fahrzeugen. Dieses System soll sicheres autonomes Fahren auf öffentlichen Straßen und Autobahnen ermöglichen. Das schwedische Unternehmen teilte mit, dass es durch die Zusammenarbeit möglich sei, künftig eine fortschrittliche Computerplattform in seine Fahrzeuge zu integrieren. Das erste Volvo-Modell mit dem neuen Core Computer soll Anfang des nächsten Jahrzehnts auf den Markt kommen.

Rechenleistung und Fortschritt

Die Vereinbarung vertieft die bereits bestehende Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen den Anbietern, die seit dem vergangenen Jahr gemeinsam Systeme und Software für selbstfahrende Autos entwickeln. NVIDIA steuert zu der Partnerschaft seine Software für die Sensorverarbeitung, Wahrnehmung, Kartenlokalisierung und Wegplanung bei. Mit einer 360-Grad-Erkennung und einem Fahrerüberwachungssystem unterstützt die Plattform zudem bei der sicheren Einführung völlig autonomer Fahrzeuge. Håkan Samuelsson, Präsident und CEO der Volvo Car Group, erklärt: "Eine erfolgreiche Einführung des autonomen Fahrens erfordert eine enorme Rechenleistung sowie ständige Fortschritte bei der künstlichen Intelligenz."

Von Elon Musk kritsiert

Die US-Firma strebt weitere Partnerschaften an, wie mit den Autobauern Volkswagen, Mercedes-Benz und Toyota. Zu den bisher größten Kunden gehörte auch der US-Elektroautobauer Tesla, doch seit vergangenem Jahr stellt der Autobauer seine eigenen Chips her und hat die Kooperation mit NVIDIA aufgelöst. Für den amerikanischen Chipproduzent NVIDIA kann eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Volvo einen Aufschwung bedeuten. Zuletzt hatte Elon Musk die US-Firma kritisiert und deutlich gemacht, dass er mit den Ergebnissen seiner eigenproduzierten Chips, zufriedener sei. NVIDIA hatte sich von den Vorwürfen, bloß allgemeingültige Lösungen für eine große Anzahl von Kunden zu liefern, distanziert und zu verstehen gegeben, dass es ihren Produkten nicht an Qualität und Effizienz mangelt. Bei der Zusammenarbeit mit Volvo kann der Chipkonzern nun unter Beweis stellen, dass er nach wie vor einen leistungsfähigen Konkurrenten darstellt und Kooperationspartnern einen Vorteil gegenüber anderen Herstellern bieten kann.

