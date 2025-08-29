Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Nachmittag Verluste

Notierung im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,2 Prozent auf 128,83 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 15:51 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 128,83 USD abwärts. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 128,59 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 129,35 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 44.788 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 150,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 16,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 124,12 USD am 11.01.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,66 Prozent.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2024 mit 4,88 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,02 USD je Aktie ausschütten.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,53 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,61 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 17,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,52 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

