Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 119,80 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 119,80 USD abwärts. Bei 119,64 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 120,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via NASDAQ 46.340 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 119,64 USD erreichte der Anteilsschein am 07.10.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,02 USD ausgeschüttet werden.

Kimberly-Clark ließ sich am 01.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,48 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

