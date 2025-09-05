DAX23.737 +0,6%ESt505.349 +0,6%Top 10 Crypto15,73 -0,4%Dow45.399 ±0,0%Nas21.867 +0,8%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1745 +0,2%Öl65,96 +0,4%Gold3.630 +1,2%
Aktienentwicklung

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kimberly-Clark

08.09.25 16:10 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Kimberly-Clark

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 128,36 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
108,86 EUR -1,28 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 128,36 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 127,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 129,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 51.948 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Gewinne von 17,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,12 USD. Dieser Wert wurde am 11.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 3,30 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,02 USD, nach 4,88 USD im Jahr 2024.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,16 Mrd. USD – eine Minderung von 17,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5,03 Mrd. USD eingefahren.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
