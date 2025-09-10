Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag kaum verändert

Kimberly-Clark im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Im NASDAQ-Handel kam die Kimberly-Clark-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 128,07 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr bei 128,07 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 128,47 USD. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 127,90 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 128,01 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 26.802 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,41 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,12 USD ab. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 3,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 01.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 USD, nach 1,61 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,52 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich