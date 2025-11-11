Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 102,83 USD.

Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 102,83 USD. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 102,64 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 103,50 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 118.451 Kimberly-Clark-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Mit einem Zuwachs von 46,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 99,28 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 3,45 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Kimberly-Clark gewährte am 30.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,20 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,49 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus