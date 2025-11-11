Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Dienstagabend kaum bewegt

Kimberly-Clark im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt sich am Dienstagabend ohne große Bewegung. Zum Vortag unverändert notierte die Kimberly-Clark-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 103,00 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr bei 103,00 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 103,77 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 102,64 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 103,50 USD. Zuletzt wechselten 488.665 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,98 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2025 bei 99,28 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 30.10.2025. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 2,69 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 16,20 Prozent auf 4,15 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4,95 Mrd. USD umgesetzt.

Am 28.01.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,49 USD fest.

