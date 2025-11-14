Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Abend Verluste

Kimberly-Clark im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 103,95 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 103,95 USD abwärts. In der Spitze büßte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 103,78 USD ein. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 105,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 665.318 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 150,36 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,65 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 99,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 4,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Kimberly-Clark ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,34 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie eingenommen. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2025 7,49 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Kimberly-Clark-Aktie sackt ab, Kenvue-Titel mit kräftigem Kurssprung: Tylenol-Hersteller wechselt Eigentümer

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus