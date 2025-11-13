Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Boden

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Das Papier von Kimberly-Clark legte um 20:07 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 104,87 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 105,60 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 105,02 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 680.193 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Gewinne von 43,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 99,28 USD. Dieser Wert wurde am 06.11.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 5,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 4,88 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,02 USD.

Kimberly-Clark ließ sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4,15 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 16,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,49 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

