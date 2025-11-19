Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag im Minusbereich

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 102,52 USD.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 102,52 USD. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 102,19 USD. Bei 103,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 75.027 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 46,66 Prozent wieder erreichen. Am 06.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Nach 4,88 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,02 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Kimberly-Clark veröffentlichte am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,34 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,15 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.01.2026 veröffentlicht.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,49 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

