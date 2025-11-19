DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.444 +0,1%Bitcoin77.164 -3,7%Euro1,1526 -0,5%Öl63,53 -2,0%Gold4.076 +0,2%
Kimberly-Clark im Fokus

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Abend Verluste

19.11.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verzeichnet am Abend Verluste

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 102,71 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
88,79 EUR 0,29 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,5 Prozent auf 102,71 USD ab. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 101,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,15 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 582.475 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 31,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 99,28 USD am 06.11.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 3,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Am 30.10.2025 äußerte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,15 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 16,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,95 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.01.2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,49 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
