Blick auf Kimberly-Clark-Kurs

Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagabend südwärts

23.10.25 20:23 Uhr
Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Donnerstagabend südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,5 Prozent auf 118,38 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kimberly-Clark Corp.
102,00 EUR -2,10 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 118,38 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 117,49 USD. Bei 120,37 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 359.251 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 150,36 USD. Mit einem Zuwachs von 27,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2025 (117,49 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 0,75 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,02 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 4,88 USD aus.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4,16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4,95 Mrd. USD umgesetzt worden.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen. Am 27.10.2026 wird Kimberly-Clark schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,46 USD fest.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Kimberly-Clark und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu Kimberly-Clark Corp.

DatumRatingAnalyst
14.12.2017Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
09.01.2017Kimberly-Clark Equal WeightBarclays Capital
25.10.2016Kimberly-Clark HoldDeutsche Bank AG
25.10.2016Kimberly-Clark NeutralB. Riley & Co., LLC
25.10.2016Kimberly-Clark Sector PerformRBC Capital Markets
