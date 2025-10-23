Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag im Minus

Notierung im Blick

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 1,2 Prozent auf 118,80 USD ab.

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 118,80 USD abwärts. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 118,78 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 120,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 106.499 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 20,99 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 118,18 USD. Dieser Wert wurde am 14.10.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 0,52 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2024 4,88 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,02 USD belaufen.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 2,69 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,93 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4,95 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 30.10.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark rechnen Experten am 27.10.2026.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

