Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Nachmittag ohne große Veränderung

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Kimberly-Clark-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 118,73 USD.

Die Kimberly-Clark-Aktie kam im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 118,73 USD. Bei 119,74 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die Kimberly-Clark-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 118,73 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 118,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 48.694 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 11.03.2025 markierte das Papier bei 150,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 21,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.10.2025 bei 117,49 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,04 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,88 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 lud Kimberly-Clark zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,53 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4,95 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden. Am 27.10.2026 wird Kimberly-Clark schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,46 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

