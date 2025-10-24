Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Freitagabend stabil
Die Aktie von Kimberly-Clark zeigt sich am Freitagabend ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel und tendierte zuletzt bei 118,71 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Kimberly-Clark-Aktie um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel bei 118,71 USD. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 119,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 118,20 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 118,95 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 241.982 Aktien.
Am 11.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 150,36 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 21,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2025 bei 117,49 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 1,03 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,88 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,02 USD.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 01.08.2025 vor. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,69 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4,95 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 30.10.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Kimberly-Clark möglicherweise am 27.10.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Kimberly-Clark-Aktie.
