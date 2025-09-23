Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark verteidigt Stellung am Mittwochnachmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Kimberly-Clark hat am Mittwochnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt bei 123,84 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 123,84 USD bewegte sich die Kimberly-Clark-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 123,90 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 123,15 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 123,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 34.466 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 150,36 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 17,64 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 23.09.2025 auf bis zu 122,59 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 1,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,53 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,61 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 17,22 Prozent auf 4,16 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,51 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Dividendenstars aus den USA: Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola im Anlegerfokus

Pluszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels freundlich