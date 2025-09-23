Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark am Mittwochabend mit Aufschlag

Kimberly-Clark im Fokus

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,1 Prozent auf 123,97 USD.

Um 20:07 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 123,97 USD nach oben. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 124,50 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 123,15 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 180.308 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (150,36 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 17,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 23.09.2025 bei 122,59 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 1,11 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,88 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,02 USD aus.

Am 01.08.2025 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 1,53 USD gegenüber 1,61 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 4,16 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 5,03 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kimberly-Clark am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 7,51 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

