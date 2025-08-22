Kimberly-Clark Aktie News: S&P 500 Aktie Kimberly-Clark tendiert am Nachmittag fester

Kimberly-Clark im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 131,02 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 131,02 USD zu. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 131,05 USD. Bei 130,40 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 26.781 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 150,36 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 124,12 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 5,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,02 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 4,88 USD je Wertpapier.

Am 01.08.2025 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,53 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,61 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,16 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von 17,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,03 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,52 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

