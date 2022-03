Siemens Energy-Aktie verliert: Auftrag zur Belieferung von Großanlage für grünes Methanol - Neugeschäft in Russland gestoppt

Der dazu nötige Wasserstoff soll in einer 50-Megawatt-Anlage des Energietechnikkonzerns erzeugt werden, wie dieser in München mitteilte.

Die Gesamtanlage will der dänische Wind- und Solarparkbetreiber European Energy in Kasso im Süden Jütlands errichten. In der zweiten Hälfte des nächsten Jahres soll sie in Betrieb gehen und die nötige Energie aus einem 300-Megawatt-Solarpark vor Ort beziehen.

Grüner Methanol wird aus grünem Wasserstoff und dem Treibhausgas CO2 hergestellt. Endverbraucher wird unter anderem die weltgrößte Reederei Maersk sein, die ihn als Kraftstoff auf einem speziell ausgerüsteten Containerschiff einsetzt, wie es in der Mitteilung heißt.

Siemens Energy stellt Neugeschäft in Russland ein

Der Energietechnikkonzern Siemens Energy stoppt angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine sein Neugeschäft mit Russland. "Siemens Energy unterstützt die Haltung der internationalen Regierungskoalition, die Sanktionen gegen Russland verhängt hat", hieß es zudem in einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung des Vorstands an die Mitarbeiter. Weiter würden die Auswirkungen der Sanktionen auf das Unternehmen geprüft, hieß es.

Siemens Energy verurteile den Angriff auf die Ukraine. "Wir sprechen dem ukrainischen Volk, unseren Mitarbeitenden und ihren Familien, die unter diesem Krieg leiden, unsere Solidarität aus und hoffen auf ein sofortiges Ende aller militärischen Aktionen." Priorität habe aktuell die Unterstützung der Mitarbeitenden und ihrer Familien vor Ort.

Die Siemens Energy-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 2,56 Prozent tiefer bei 20,15 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) / MÜNCHEN (dpa-AFX)

Bildquellen: Siemens Energy AG