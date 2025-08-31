Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Kontron

Die Aktie von Kontron gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Kontron-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 24,24 EUR ab.

Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:43 Uhr um 0,8 Prozent auf 24,24 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 24,18 EUR. Bei 24,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 41.085 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 16,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,808 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

