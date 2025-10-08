DAX24.543 +0,7%Est505.631 +0,3%MSCI World4.332 ±0,0%Top 10 Crypto17,01 -0,4%Nas22.788 -0,7%Bitcoin105.731 +1,4%Euro1,1633 -0,2%Öl66,09 +0,6%Gold4.035 +1,3%
MARKT USA/Leicht höhere Eröffnung erwartet - KI weiter im Blickpunkt

08.10.25 11:58 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Confluent Inc Registered Shs -A-
21,01 EUR 2,90 EUR 16,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
160,04 EUR 0,80 EUR 0,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Penguin Solutions Incorporation Registered Shs
18,30 EUR -5,90 EUR -24,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Eine leicht positive Eröffnung zeichnet sich an der Wall Street zur Wochenmitte ab. Der Future auf den S&P-500 erhöht sich um 0,1 Prozent. Für den Nasdaq-Future geht es 0,2 Prozent nach oben. Damit scheinen sich die leichten Gewinnmitnahmen vom Vortag zunächst nicht fortzusetzen. Ein Impuls könnte im Verlauf vom Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank ausgehen. Hier erhoffen sich die Investoren Hinweise auf die geldpolitische Richtung der US-Notenbank. Allerdings ist erst nach dem FOMC-Treffen der Shutdown in den USA in Kraft getreten, der die Veröffentlichung von einigen wichtigen Daten, darunter der monatliche Arbeitsmarktbericht, verhindert hat. Dies erschwert der Fed aktuell die Beurteilung der konjunkturellen Lage.

Daneben stehen weiter die Entwicklungen rund um den Bereich Künstliche Intelligenz (KI) im Fokus. Das von Elon Musk unterstützte KI-Startup xAI plant, seine Kapitalerhöhung auf bis zu 20 Milliarden Dollar auszuweiten, einschließlich einer Investition von Nvidia zur Beschaffung weiterer KI-Prozessoren, berichtet Bloomberg News. Nvidia werde bis zu 2 Milliarden Dollar investieren, heißt es weiter. Dieser Schritt sei Teil der Strategie von Nvidia, KI-Investitionen seiner Kunden zu beschleunigen, nachdem der Chiphersteller vergangene Woche etwa 100 Milliarden Dollar für OpenAI zugesagt hatte. Die Nvidia-Aktie steigt vorbörslich um 0,5 Prozent.

Confluent verbessern sich um 18,7 Prozent. Laut einem Reuters-Bericht erwägt das Unternehmen für Datenstrom-Verarbeitungssoftware einen Verkauf. Das Unternehmen befinde sich in einer frühen Phase des Verkaufsprozesses, der eingeleitet worden sei, nachdem mehrere Private-Equity- und Technologieunternehmen ihr Interesse an einer Übernahme von Confluent bekundet hatten, berichtet Reuters unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Ein Verkaufspreis wurde nicht bekannt gegeben.

Penguin Solutions fallen um 19,4 Prozent, nachdem das Halbleiterunternehmen seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlicht hat, die zwar die Schätzungen der Analysten übertrafen, jedoch bei den Einnahmen hinter den Erwartungen zurückblieben. Zudem wurde eine Prognose für das Geschäftsjahr 2026 abgegeben, die deutlich unter den Erwartungen lag.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2025 05:59 ET (09:59 GMT)

In eigener Sache

