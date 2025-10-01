Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag mit Verlusten

Blick auf Kontron-Kurs

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 26,96 EUR.

Die Kontron-Aktie musste um 11:37 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 26,96 EUR abwärts. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 26,72 EUR. Bei 27,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 36.882 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kontron-Aktie ist somit 7,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kontron-Aktie derzeit noch 43,81 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

