Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,38 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:43 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 21,38 EUR zu. Die Kontron-Aktie legte bis auf 21,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 21,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 32.667 Kontron-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 26,16 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 22,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 15,15 EUR am 05.11.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Kontron-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,733 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Kontron ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,37 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 477,14 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 365,02 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 06.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von Kontron veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Kontron-Anleger Experten zufolge am 12.08.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,81 EUR im Jahr 2025 aus.

