Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Zuletzt wies die Kontron-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 27,18 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr sprang die Kontron-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 27,18 EUR zu. Die Kontron-Aktie legte bis auf 27,24 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.246 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 6,70 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 05.11.2024 auf bis zu 15,15 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,600 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,850 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 06.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,12 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kontron ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 423,83 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 395,70 Mio. EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

