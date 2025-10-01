DAX24.100 +0,9%Est505.579 +0,9%MSCI World4.310 +0,1%Top 10 Crypto16,13 +1,8%Nas22.651 ±-0,0%Bitcoin99.861 +2,8%Euro1,1751 +0,1%Öl65,35 -2,6%Gold3.868 +0,2%
Kursentwicklung im Fokus

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag leichter

01.10.25 16:10 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag leichter

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 26,90 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
26,92 EUR -0,28 EUR -1,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,7 Prozent auf 26,90 EUR. Bei 26,72 EUR markierte die Kontron-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 27,22 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 58.460 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 7,24 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 43,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Kontron wird am 05.11.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

Nachrichten zu Kontron

DatumMeistgelesen
Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
22.03.2022S&T HoldHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
09.05.2019S&T HoldWarburg Research
05.04.2019S&T HoldWarburg Research
12.11.2018S&T HoldWarburg Research
09.11.2018S&T HoldWarburg Research
30.07.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
06.05.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
24.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
13.04.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
20.03.2015Kontron SellHauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Kontron nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen