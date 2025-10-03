Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Freitagvormittag schwächer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Kontron befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 26,98 EUR ab.

Das Papier von Kontron gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 26,98 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Kontron-Aktie ging bis auf 26,98 EUR. Bei 27,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 4.727 Kontron-Aktien umgesetzt.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,49 Prozent hinzugewinnen. Bei 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,85 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Kontron-Aktie. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Kontron ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Kontron im vergangenen Quartal 395,70 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 05.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,97 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

