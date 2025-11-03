Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag billiger

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 22,54 EUR.

Die Kontron-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 22,54 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Kontron-Aktie bei 22,38 EUR. Bei 22,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 42.218 Kontron-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,66 Prozent hinzugewinnen. Am 05.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 32,79 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kontron-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,826 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kontron am 06.08.2025 vor. Das EPS lag bei 1,12 EUR. Im letzten Jahr hatte Kontron einen Gewinn von 0,35 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Kontron-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,94 EUR je Kontron-Aktie.

