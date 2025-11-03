Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 22,16 EUR abwärts.

Der Kontron-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 2,3 Prozent auf 22,16 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 22,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 22,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 81.228 Kontron-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kontron-Aktie 30,87 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 46,27 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,826 EUR. Im Vorjahr erhielten Kontron-Aktionäre 0,600 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Am 06.08.2025 lud Kontron zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kontron 395,70 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,64 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,94 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

