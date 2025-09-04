Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 24,32 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 24,32 EUR zu. Die Kontron-Aktie zog in der Spitze bis auf 24,60 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 24,18 EUR. Bisher wurden heute 61.765 Kontron-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,24 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 05.11.2024 (15,15 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,71 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR an Kontron-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,808 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,12 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,35 EUR je Aktie erzielt worden. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 395,70 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 423,83 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Kontron dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kontron-Aktie in Höhe von 1,98 EUR im Jahr 2025 aus.

