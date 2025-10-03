Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Freitagnachmittag im Minusbereich

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,4 Prozent auf 26,16 EUR nach.

Um 15:53 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 3,4 Prozent auf 26,16 EUR ab. Der Kurs der Kontron-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,00 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 27,00 EUR. Zuletzt wechselten 106.866 Kontron-Aktien den Besitzer.

Bei 29,00 EUR markierte der Titel am 31.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,86 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 42,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,850 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,60 EUR für die Kontron-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kontron am 06.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR gegenüber 0,35 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 395,70 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 423,83 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Kontron dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,97 EUR je Aktie in den Kontron-Büchern.

