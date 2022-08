Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Anleger schicken Kontron am Donnerstagvormittag ins Minus

Aktien in diesem Artikel Kontron 16,70 EUR

Um 09:22 Uhr rutschte die Kontron-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 16,78 EUR ab. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 16,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 16,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.643 Kontron-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.09.2021 bei 23,94 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 29,91 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 11,22 EUR am 08.03.2022. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 49,55 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 26,20 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 05.11.2020. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 297,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 297,70 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Kontron am 03.11.2022 präsentieren. Experten kalkulieren am 10.11.2023 mit der Veröffentlichung der Q3 2023-Bilanz von Kontron.

