Heute im Fokus
Trump nach Zolldrohung mit Entspannungssignalen: DAX erholt -- HENSOLDT mit neuer Kooperation bei Drohnentechnologie -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL im Fokus
Top News
BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer
Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype Experten-Talk: So agieren Profis zwischen Rekordbörsen und dem KI-Hype
Kurs der Kontron

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag kaum verändert

13.10.25 12:04 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Montagmittag kaum verändert

Die Aktie von Kontron zeigt sich am Montagmittag ohne große Bewegung. Die Kontron-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 25,68 EUR.

Mit einem Kurs von 25,68 EUR zeigte sich die Kontron-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Die Kontron-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 25,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Kontron-Aktie bis auf 25,20 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,60 EUR. Bisher wurden heute 53.566 Kontron-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 bei 29,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 11,45 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 69,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Kontron-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,600 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,836 EUR belaufen. Analysten bewerten die Kontron-Aktie im Durchschnitt mit 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 hat Kontron die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Kontron hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,12 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,35 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kontron in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 6,64 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 11.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Kontron-Gewinn in Höhe von 1,95 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Kontron-Aktie

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 5 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Kontron-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Kontron von vor 3 Jahren eingefahren

TecDAX-Papier Kontron-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Kontron von vor einem Jahr verdient

Nachrichten zu Kontron

Analysen zu Kontron

DatumRatingAnalyst
06.08.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
06.08.2025Kontron BuyWarburg Research
02.07.2025Kontron BuyWarburg Research
19.06.2025Kontron BuyWarburg Research
26.05.2025Kontron BuyJefferies & Company Inc.
