Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich Kontron

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,2 Prozent auf 25,38 EUR ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 25,38 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 25,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,60 EUR. Bisher wurden heute 82.618 Kontron-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 EUR) erklomm das Papier am 31.07.2025. Der derzeitige Kurs der Kontron-Aktie liegt somit 12,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 15,15 EUR. Mit Abgaben von 40,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,836 EUR, nach 0,600 EUR im Jahr 2024. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Kontron-Aktie aus.

Kontron gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,64 Prozent auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 423,83 Mio. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Kontron am 05.11.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,95 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

