Aktie im Blick

Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag im Plus

15.09.25 12:09 Uhr
Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittag im Plus

Die Aktie von Kontron zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 25,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Kontron
25,50 EUR -0,14 EUR -0,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Kontron-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:36 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 25,42 EUR. Im Tageshoch stieg die Kontron-Aktie bis auf 25,70 EUR. Mit einem Wert von 25,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Kontron-Aktie belief sich zuletzt auf 50.860 Aktien.

Bei 29,00 EUR erreichte der Titel am 31.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 14,08 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.11.2024). Derzeit notiert die Kontron-Aktie damit 67,79 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Kontron-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,600 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,808 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Am 06.08.2025 legte Kontron die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,12 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,64 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 423,83 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kontron-Bilanz für Q3 2025 wird am 05.11.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Kontron rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Kontron im Jahr 2025 1,98 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

