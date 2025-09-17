Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Nachmittag höher

Kontron im Fokus

Die Aktie von Kontron zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Kontron konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 27,24 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Kontron nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 2,9 Prozent auf 27,24 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Kontron-Aktie sogar auf 27,62 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 26,74 EUR. Von der Kontron-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 236.805 Stück gehandelt.

Am 31.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kontron-Aktie mit einem Kursplus von 6,46 Prozent wieder erreichen. Am 05.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,15 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 44,38 Prozent könnte die Kontron-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,600 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,850 EUR je Kontron-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Kontron veröffentlichte am 06.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,64 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 395,70 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 423,83 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Am 11.11.2026 wird Kontron schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,97 EUR je Aktie belaufen.

