Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Die Aktie von Kontron gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kontron-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 22,80 EUR.

Die Aktie verlor um 11:45 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 22,80 EUR. Die Kontron-Aktie gab in der Spitze bis auf 22,80 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 22,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.678 Kontron-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,16 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kontron-Aktie somit 12,84 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,15 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kontron-Aktie mit einem Verlust von 33,55 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Kontron-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,600 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,703 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Kontron am 06.05.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,33 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Kontron 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. Kontron hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 385,45 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 356,11 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.08.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Kontron rechnen Experten am 12.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,82 EUR je Kontron-Aktie belaufen.

