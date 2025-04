Kontron Aktie News: TecDAX Aktie Kontron tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Kontron. Die Kontron-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 21,86 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 21,86 EUR. Im Tief verlor die Kontron-Aktie bis auf 21,78 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 21,78 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Kontron-Aktien beläuft sich auf 1.965 Stück.

Bei 26,16 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Kontron-Aktie derzeit noch 19,67 Prozent Luft nach oben. Am 05.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kontron-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Kontron-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,743 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kontron 0,600 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Kontron-Aktie bei 29,60 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kontron am 27.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,46 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,37 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 477,14 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 365,02 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 06.05.2025 dürfte Kontron Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Kontron dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 30.04.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kontron einen Gewinn von 1,83 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

