Konzernumbau belastet

GFT-Aktie: Gewinn knickt trotz Umsatzplus ein

13.11.25 08:14 Uhr
GFT-Aktie: Brummende Geschäfte sorgen für mehr Umsatz - Warum der Gewinn trotzdem absackt

Der Softwareanbieter GFT Technologies hat in den ersten neun Monaten dank besserer Geschäfte mit der Versicherungsbranche und Industrie den Umsatz steigern können.

Werte in diesem Artikel
Aktien
GFT SE
17,58 EUR 0,20 EUR 1,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Umsatz kletterte bis Ende September im Jahresvergleich um zwei Prozent auf 655,26 Millionen Euro, teilte der auf Software für Banken und Versicherer spezialisierte Konzern am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Währungsbereinigt legten die Erlöse um fünf Prozent zu.

Operativ lief es bei GFT hingegen schlechter. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) schrumpfte im Berichtszeitraum um 16 Prozent auf 45,54 Millionen Euro. Das Unternehmen begründete den Rückgang unter anderem mit Kosten für den Konzernumbau in Großbritannien. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 22,4 Millionen Euro und damit gut ein Drittel weniger als im Vorjahr. Im Vorjahr hatte das Unternehmen von einem Einmalertrag im Zusammenhang mit der Auflösung von Rückstellungen im Rahmen eines Gerichtsverfahrens profitiert. Die im Sommer gekappten Jahresziele 2025 bestätigte der Konzern.

Analysen zu GFT SE

DatumRatingAnalyst
23.09.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025GFT SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.07.2025GFT SE BuyWarburg Research
16.07.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.08.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
28.07.2025GFT SE BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.07.2025GFT SE BuyWarburg Research
16.07.2025GFT SE BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.11.2022GFT SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.2022GFT SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.2022GFT SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.06.2022GFT SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.04.2022GFT SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.02.2018GFT SE ReduceKepler Cheuvreux
10.11.2017GFT SE verkaufenKepler Cheuvreux
09.11.2017GFT SE ReduceKepler Cheuvreux
27.09.2017GFT SE ReduceKepler Cheuvreux

