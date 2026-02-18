DAX25.030 -1,0%Est506.046 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 -2,3%Nas22.729 -0,1%Bitcoin56.460 +0,1%Euro1,1767 -0,2%Öl71,57 +1,8%Gold5.020 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Amazon 906866 Airbus 938914 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zeitweise unter 25.000 Punkten -- US-Börsen schwächer -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple. DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Top News
Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie Standard Lithium-Aktie: Vom Technologie-Startup zum Lithium-Lieferanten für die US-Batterieindustrie
Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin Smarter entscheiden: Entdecke die Welt der Trading-Bots - und sichere dir bis zu 110 € in Bitcoin
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kosten sparen

Orange-Aktie im Aufwind: Konzern plant Wachstum und höhere Dividende

19.02.26 15:57 Uhr
Aktie zieht an: Orange kündigt weiteres Wachstum und Dividendensteigerung an | finanzen.net

Der französische Telekomkonzern Orange will weiter wachsen und Kosten sparen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Orange S.A. (ex France Télécom)
18,11 EUR 0,94 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

So sollen die Investitionsausgaben dank des fortschreitenden Glasfaserausbaus mittelfristig sinken und dazu beitragen, die Kosten für die Stilllegung des Kupfernetzes aufzufangen. Der Konzern rechnet damit, bis 2028 etwa 40 Millionen neue Breitband- und Mobilfunkkunden zu gewinnen, vor allem in seiner wachstumsstärksten Region Afrika und Naher Osten, wie das Unternehmen auf seinem Kapitalmarkttag am Donnerstag mitteilte. Derzeit hat Orange weltweit etwa 340 Millionen Kunden.

Wer­bung

Mittelfristig peilt der Konzern für den Zeitraum 2025 bis 2028 ein durchschnittliches jährliches operatives Ergebniswachstum (EbitdaAL) von rund drei Prozent an. An der Börse kam dies gut an. Für die Aktie ging es in Paris zuletzt um fast sechs Prozent auf 17,85 Euro nach oben. Seit Jahresbeginn hat das Papier ein Viertel gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten waren es rund 64 Prozent gewesen.

Für Analyst Nick Lyall von Berenberg liegt der Ausblick des Telekomkonzerns für 2026 im Rahmen der Erwartungen. Die Prognose für 2028 befinde sich mit einem stärkeren operativen Wachstum, geringeren Investitionen und einem höheren Barmittelfluss jedoch deutlich darüber.

Der freie Barmittelfluss soll bis 2028 um durchschnittlich jährlich 12 Prozent auf rund 5,2 Milliarden steigen, dies wäre ein deutlicher Anstieg gegenüber den 3,65 Milliarden im vergangenen Jahr. Auch die Aktionäre sollen davon profitieren: 2028 werden mindestens 0,85 Euro je Anteilschein an Ausschüttung angepeilt, für das vergangene Jahr sollen die Aktionäre 0,75 Euro je Aktie bekommen.

Wer­bung

Im vergangenen Jahr war der Umsatz von Orange um 0,9 Prozent auf 40,4 Milliarden Euro gestiegen, wie das Unternehmen bereits am Mittwochabend mitgeteilt hatte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen nach Leasingverträgen (EbitdaAL) legte um 3,8 Prozent auf 12,5 Milliarden Euro zu und übertraf damit die vom Unternehmen im November ausgegebene Prognose eines Anstiegs um 3,5 Prozent.

/err/tav/he

PARIS (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Orange

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Orange

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu Orange S.A. (ex France Télécom)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Orange S.A. (ex France Télécom)

DatumRatingAnalyst
17.02.2023Orange BuyDeutsche Bank AG
03.02.2023Orange BuyDeutsche Bank AG
23.01.2023Orange OutperformBernstein Research
26.10.2022Orange BuyDeutsche Bank AG
31.05.2022Orange SellGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
17.02.2023Orange BuyDeutsche Bank AG
03.02.2023Orange BuyDeutsche Bank AG
23.01.2023Orange OutperformBernstein Research
26.10.2022Orange BuyDeutsche Bank AG
18.02.2022Orange BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09.03.2022Orange NeutralCredit Suisse Group
18.02.2022Orange NeutralCredit Suisse Group
18.02.2022Orange NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.02.2022Orange NeutralJP Morgan Chase & Co.
06.12.2021Orange NeutralCredit Suisse Group
DatumRatingAnalyst
31.05.2022Orange SellGoldman Sachs Group Inc.
01.04.2022Orange UnderweightBarclays Capital
14.01.2022Orange UnderweightBarclays Capital
03.12.2021Orange UnderweightBarclays Capital
07.07.2021Orange UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Orange S.A. (ex France Télécom) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen