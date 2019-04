200-Tage-Linie fängt Gesundheitssektor auf

Der entsprechende europäische Sektor ( STOXX EU600 Health Care ) war mit einem Plus von zuletzt 1,3 Prozent der zweitbeste der Stoxx-600-Branchenübersicht.

Ihm half, dass die viel beachtete 200-Tage-Linie, der sich der Branchenindex nach seinen jüngsten Verlusten bedrohlich genähert hatte und die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt, am Dienstag gehalten hat. Kurz vor Erreichen der Linie drehte der Index nach oben.

Im deutschen Leitbarometer DAX waren Fresenius SE der stärkste Wert mit plus 2,7 Prozent. Gleich danach folgten Merck, Bayer und FMC (Fresenius Medical Care) mit Kursaufschlägen von bis zu 2,1 Prozent. Im MDax der mittelgroßen deutschen Werte setzten sich die Anteile des Laborausrüsters Sartorius mit plus 4,5 Prozent an die Spitze. MorphoSys, Siemens Healthineers und Carl Zeiss Meditec belegten die Plätze zwei bis vier mit Kursgewinnen von bis zu 3,2 Prozent.

Im Zuge der jüngsten Rally an den Börsen hatten die als defensiv geltenden Pharma- und Gesundheitswerte zuletzt das Nachsehen. Auch in den USA waren sie schwächer gelaufen im Zuge der wieder entflammten Debatte um eine Pflicht zur gesetzlichen Krankenversicherung.

