So bewegt sich Lenovo Group

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagvormittag mit Verlusten

08.09.25 09:25 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Montagvormittag mit Verlusten

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,3 Prozent auf 1,17 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,17 EUR -0,03 EUR -2,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:15 Uhr um 2,3 Prozent auf 1,17 EUR nach. Die Lenovo Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,17 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,17 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 23.503 Lenovo Group-Aktien.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 44,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 28,51 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Lenovo Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,390 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,053 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Lenovo Group am 13.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,32 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,16 HKD je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 146,97 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 120,76 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,130 USD je Aktie in den Lenovo Group-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Lenovo hält trotz US-Importzöllen an Produktion in China fest - Lenovo-Aktie tiefer

Lenovo-Aktie verliert: Lenovo stellt Laptop mit drei Displays und faltbarem Bildschirm vor

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
