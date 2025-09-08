Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group macht am Dienstagvormittag Boden gut
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 1,17 EUR.
Die Lenovo Group-Aktie konnte um 09:15 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 1,17 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Lenovo Group-Aktie bisher bei 1,17 EUR. Bei 1,17 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 2.000 Lenovo Group-Aktien.
Am 21.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 1,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 43,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 0,83 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,75 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Lenovo Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,390 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,053 USD belaufen.
Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.
Die Lenovo Group-Bilanz für Q2 2026 wird am 30.10.2025 erwartet.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,130 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
