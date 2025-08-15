Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group zieht am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Lenovo Group. Das Papier von Lenovo Group legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 4,4 Prozent auf 1,27 EUR.

Um 15:50 Uhr ging es für das Lenovo Group-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 4,4 Prozent auf 1,27 EUR. Die Lenovo Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 1,28 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 1,26 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 152.800 Lenovo Group-Aktien.

Am 21.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lenovo Group-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 34,15 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,390 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,058 USD je Lenovo Group-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,32 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 146,97 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 120,76 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Am 30.10.2025 werden die Q2 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,130 USD je Lenovo Group-Aktie belaufen.

