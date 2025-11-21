Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Lenovo Group. Die Lenovo Group-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 1,06 EUR.

Um 09:15 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 1,06 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Lenovo Group-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 1,06 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 1,06 EUR.

Bei 1,68 EUR markierte der Titel am 21.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 58,24 Prozent Luft nach oben. Bei 0,83 EUR fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Lenovo Group-Aktie damit 27,70 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,052 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Lenovo Group veröffentlichte am 19.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,23 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 159,95 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 139,22 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Lenovo Group-Bilanz für Q3 2026 wird am 19.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,126 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen