DAX stark im Plus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- RENK, HENSOLDT, Rheinmetall, AMD, Novartis im Fokus
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit Kurseinbußen

20.11.25 09:23 Uhr

20.11.25 09:23 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lenovo Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,3 Prozent auf 1,08 EUR ab.

Lenovo Group Ltd.
1,08 EUR -0,02 EUR -1,72%
Um 09:15 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 1,08 EUR ab. Bei 1,08 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,08 EUR.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 56,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 22,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,052 USD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,32 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,23 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139,22 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,128 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

Analysen zu Lenovo Group Ltd.

05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

