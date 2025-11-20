Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Lenovo Group befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 2,3 Prozent auf 1,08 EUR ab.

Um 09:15 Uhr fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 1,08 EUR ab. Bei 1,08 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1,08 EUR.

Am 21.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 1,68 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Kursplus von 56,26 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 0,83 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lenovo Group-Aktie mit einem Verlust von 22,67 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,052 USD aus.

Am 13.08.2025 legte Lenovo Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,32 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lenovo Group 0,23 HKD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 139,22 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 146,97 Mrd. HKD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 19.02.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,128 USD je Aktie belaufen.

