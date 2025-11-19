DAX23.201 +0,1%Est505.522 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,45 -2,8%Nas22.433 -1,2%Bitcoin79.196 -1,2%Euro1,1576 -0,1%Öl64,30 -0,8%Gold4.081 +0,3%
Notierung im Fokus

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group fällt am Mittwochvormittag

19.11.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 1,06 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,06 EUR -0,01 EUR -1,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:15 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,06 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 1,06 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,08 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 600 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,052 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,23 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,56 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139,22 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Lenovo Group Ltd.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Lenovo Group Ltd.

DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
DatumRatingAnalyst
05.09.2012Lenovo Group overweightMorgan Stanley
17.08.2012Lenovo Group buyCitigroup Corp.
09.01.2012Lenovo Group overweightHSBC
20.10.2011Lenovo Group kaufenAsia Investor
28.09.2011Lenovo Group outperformMacquarie Research
DatumRatingAnalyst
22.06.2012Lenovo Group neutralNomura
03.05.2012Motorola Mobility equal-weightBarclays Capital
07.02.2012Lenovo Group neutralNomura
31.01.2012Motorola Mobility neutralNomura
19.08.2011Motorola Mobility performOppenheimer & Co. Inc.
DatumRatingAnalyst
06.02.2012Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
17.08.2011Motorola Mobility underperformRaymond James Financial, Inc.
19.01.2011Motorola Mobility sellSociété Générale Group S.A. (SG)
07.02.2008Lenovo Finger wegAsia Investor

