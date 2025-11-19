Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group fällt am Mittwochvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Lenovo Group-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 1,06 EUR ab.

Um 09:15 Uhr rutschte die Lenovo Group-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 1,06 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Lenovo Group-Aktie bei 1,06 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,08 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 600 Lenovo Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 21.02.2025 auf bis zu 1,68 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,44 Prozent hinzugewinnen. Bei 0,83 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lenovo Group-Aktie 26,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,052 USD, nach 0,390 HKD im Jahr 2025.

Am 13.08.2025 hat Lenovo Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,23 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,56 Prozent auf 146,97 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 139,22 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Lenovo Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 19.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lenovo Group einen Gewinn von 0,128 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

