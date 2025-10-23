DAX24.121 -0,1%Est505.650 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,03 +0,8%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.389 +1,8%Euro1,1592 -0,2%Öl64,70 +0,5%Gold4.102 +0,2%
Kursentwicklung

Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gesucht

23.10.25 09:22 Uhr
Lenovo Group Aktie News: Hang Seng Aktie Lenovo Group am Vormittag gesucht

Die Aktie von Lenovo Group gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Lenovo Group nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 1,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Lenovo Group Ltd.
1,25 EUR 0,01 EUR 1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Lenovo Group-Aktie stieg im Frankfurt-Handel. Um 09:15 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 1,25 EUR. Bei 1,25 EUR markierte die Lenovo Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 1,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 10.000 Lenovo Group-Aktien den Besitzer.

Bei 1,68 EUR erreichte der Titel am 21.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lenovo Group-Aktie derzeit noch 35,03 Prozent Luft nach oben. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,83 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,18 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,390 HKD an Lenovo Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,058 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Lenovo Group am 13.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,32 HKD gegenüber 0,16 HKD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 146,97 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 120,76 Mrd. HKD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 19.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz am 29.10.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Lenovo Group im Jahr 2026 0,128 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lenovo Group-Aktie

Samsung-Aktie fällt: Samsung soll in Patentprozess 445,5 Millionen Dollar zahlen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Hang Seng-Titel Lenovo Group-Aktie: Über diese Dividende können sich Lenovo Group-Anleger freuen

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

